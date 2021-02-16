ЮАР хочет вернуть AstraZeneca миллион доз вакцины от COVID-19

В Миндздраве страны заявили о слабой эффективности вакцины

Министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики обратились в Институт сыворотки Индии с просьбой забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины от коронавируса производства Oxford/AstraZeneca.

Как информирует, ссылаясь на собственные источники, The Economic Times, просьба Минздрава страны связана с недостаточной эффективностью вакцины.

Так, утверждается, что клинические испытания показали, что вакцина способна обеспечить незначительную защиту от COVID-19 легкой и средней тяжести, вызванного местным коронавирусом-мутантом.

На данный момент в ЮАР рассматривают вакцинацию групп риска препаратом от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по ее эффективности против нового штамма коронавируса.

Также мы писали, что ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca для экстренного применения.

А в Минздраве Польши сообщили, что начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу.

Фокус писал о том, что новыми штаммами коронавируса можно заразиться повторно даже при наличии антител.