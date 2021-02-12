Новыми штаммами коронавируса можно заразиться повторно даже при наличии антител, - ВОЗ

Ведомство уже получило данные о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом-мутантом.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что есть данные о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к вирусу. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — заявила она.

По ее словам, организация уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом-мутантом. Сейчас ученые проводят исследования, насколько хватает иммунитета от коронавируса у уже переболевших им ранее людей. При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Позже другую мутацию коронавируса обнаружили и в ЮАР.