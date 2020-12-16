Новый штамм коронавируса в Британии: что о нем известно и как это повлияет на вакцины

Генетически мутировавший вирус уже заразил более тысячи человек в Великобритании, прежде чем его обнаружили.

В Великобритании появился новый генетический вариант SARS-CoV-2, но по словам ученых, он вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса. Об этом сообщает LiveScience.

Новые "варианты" коронавируса появляются, поскольку вирус копирует себя и улавливает генетические мутации. В данном случае мутации могут изменить, а могут и не повлиять на то, как вирус заражает клетки или насколько легко он передается. Ученые отслеживают изменения, чтобы определить, какие из них могут представлять потенциальный риск.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

"Большое количество случаев заражения новым штаммом наблюдалось в регионах, где общая заболеваемость COVID-19 высока. Пока неизвестно, несет ли новый штамм ответственность за рост числа инфицированных", – говорится в заявлении агентства.

Иными словам, ученые пока не знают, распространяется ли новый вариант вируса легче, чем остальные. По словам Хэнкока, в ближайшие недели PHE и ВОЗ изучат новый штамм вируса и отследят его распространение, чтобы определить, является ли он более заразным.

Глава агентства по охране здоровья Англии Сьюзан Хопкинс, появление нового штамма вируса не стало неожиданным. Фактически, новые варианты вируса возникают на протяжении всей пандемии и некоторые заражают больше людей, чем остальные.

"Крайне важно быстро выявлять любые изменения в вирусе, чтобы оценивать потенциальный риск, который могут представлять мутации", – говорит Хопкинс.

По ее словам, пока нет никаких доказательств того, что новый штамм, найденный в Великобритании, вызывает более серьезные симптомы. Также нет свидетельств того, что вакцины могут оказаться бесполезными против нового штамма коронавируса.

Замглавы Лаборатории клинической вирусологии Медицинского центра Вашингтонского университета Алекс Греннингер отмечает, что любая генетическая мутация вряд ли сделает вакцины против COVID-19 менее эффективными. Отчасти это связано с тем, что вакцины побуждают иммунную систему вырабатывать различные типы антител, которые нацеливают на разные участки коронавируса.

Ведущие вакцины, в том числе препарат Pfizer-BioNTech, нацелен на шиповидный белок. Антитела могут закрепляться на различных участках вдоль каждого "шипа" вируса. Если "шип" развивает мутацию в одном месте, оставшийся набор антител все еще может работать. Это означает, что вакцины генерируют множество антител и тонкие мутации вируса не должны снижать их эффективность.

Это относится и к обнаруженному штамму коронавируса, у которого мутация была обнаружена в шиповидном белке. Чтобы подтвердить, что антитела все еще могут распознавать мутировавший вирус, ученые собираются провести эксперименты, в которых они инкубируют вирусные частицы, созданные вакциной антитела и клетки вместе в лаборатории.

"Если шиповидный белок изменится так, что сможет хотя бы частично ускользать от антитела, которое пытается закрепиться на нем, то эффективность вакцины снизится", – говорит специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер.

Он также добавляет, что небольшие изменения в шиповидном белке, не вызовут проблем, но ученые проверяют все возможности. Что касается нового штамма в Великобритании, то пока о нем мало что известно, отмечает Шаффнер.

Предстоящие исследования PHE, ВОЗ и других научных групп должны дать представление о том, повлияла ли мутация на биологию вируса. На данный момент можно сказать, что штамм не вызывает более серьезных осложнений. Однако до сих пор неясно, является ли этот штамм коронавируса более заразным.