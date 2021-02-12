Новими штамами коронавірусу можна заразитися повторно навіть при наявності антитіл, — ВООЗ

Відомство вже отримало дані про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження коронавірусом-мутантом.

Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомила, що є дані про повторні зараження новими штамами коронавірусу, незважаючи на наявність антитіл до вірусу. Про це розповіла головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан під час брифінгу.

"Ми зараз отримуємо повідомлення про повторні зараження новим штамом вірусу. І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що люди, які вже перехворіли, можуть знову заразитися", — заявила вона.

За її словами, організація вже отримала кілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження коронавірусом-мутантом. Зараз вчені проводять дослідження, наскільки вистачає імунітету від коронавірусу у людей, які вже перехворіли ним раніше. При цьому серед тих, хто був вакцинований, більшість переносить коронавірус в легкій формі.

Нагадаємо, в середині грудня міністр охорони здоровʼя Великобританії Меттью Хенкок в Палаті громад заявив, що в країні зʼявився новий штам коронавірусу, який поширився майже в 60 районах місцевого самоврядування. Ряд країн Європи закрили сполучення з Великобританією через появу нової мутації коронавірусу, який тепер став заразніше. Пізніше іншу мутацію коронавірусу виявили і в ПАР.