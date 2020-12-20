Европа закрывается от мутировавшего коронавируса из Великобритании

Нидерланды, Италия и Бельгия в экстренном порядке отменяют сообщение с Британией.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Об этом сообщает France 24.

Так, Нидерланды и Италия запретят пассажирские полеты из Великобритании, а Бельгия приостановит прибытие рейсов и поездов.

Запрет в Нидерландах до 1 января был введен через несколько часов после того, как Великобритания объявила о том, что части страны прикажут оставаться дома, чтобы замедлить действие нового штамма. Кроме этого, в стране уже были обнаружены случаи заражения тем же мутировавшим типом вируса, что и в Британии, еще в начале декабря.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сообщил, что запрет будет действовать как минимум 24 часа.

Следуя примеру Нидерландов и Бельгии, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия приостанавливает полеты в Великобританию и обратно.

Франция также заявила, что рассматривает возможность приостановки авиа- и железнодорожного сообщения с Великобританией. Германия заявила, что может запретить полеты из Великобритании и Южной Африки, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса, сообщил AFP источник, близкий к министерству здравоохранения Германии.

Напомним, в Великобритании появился новый генетический вариант SARS-CoV-2, но по словам ученых, он вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Новые "варианты" коронавируса появляются, поскольку вирус копирует себя и улавливает генетические мутации. В данном случае мутации могут изменить, а могут и не повлиять на то, как вирус заражает клетки или насколько легко он передается. Ученые отслеживают изменения, чтобы определить, какие из них могут представлять потенциальный риск.