ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca для экстренного применения: ее ждет Украина

В ведомстве говорят, что эффективность вакцины составляет 63,09% и подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Сообщается, что одобрены два варианта: один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.

Вакцина была исследована 8 февраля Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая дает рекомендации по использованию вакцин среди населения (рекомендуемые возрастные группы, интервалы между прививками, рекомендации для конкретных групп, таких как беременные и кормящие женщины). SAGE рекомендовала вакцину для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Вакцина Oxford-AstraZeneca представляет собой генетически модифицированный вирус простуды, которым заражали шимпанзе. Он был изменен, чтобы не допустить заражения людей, но сохранить в себе часть коронавируса, известную как протеин-шип. При попадании в организм человека эти шипы начинают вырабатывать спайк-белок коронавируса, который иммунная система распознает как угрозу и старается подавить ее. Поэтому когда иммунная система сталкивается с коронавирусом, она уже знает, что ей делать.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что с 15 февраля Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить", — сообщил он.