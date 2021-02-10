Первый миллион доз вакцины AstraZeneca появится в Украине 15 февраля, - Степанов

По словам главы Минздрава, как только вакцина будет в Украине, сразу начнется процесс иммунизации.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что с 15 февраля Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"По физической поставке вакцины — мы рассчитываем на 15 февраля. Это вакцина, которая поставляется из соответствующей страны-производителя", — сообщил министр.

После этой даты, по словам Степанова, начнется вакцинация населения. При этом он сообщил, что попросил у производителей ускорить поставку вакцины в Украину.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить", — сообщил он.

Тем временем, пресс-служба Минздрава сообщила, что компания Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине вакцины против COVID-19.

"В конце декабря 2020 года министерство здравоохранения через свое предприятие "Медицинские закупки Украины", которое было определено оператором вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания "Лекхим", украинский партнер китайской Sinovac Biotech, производителя вакцины от коронавируса, направила 3 февраля письмо в ГП "Медицинские закупки Украины" ("МЗУ"). В нем она просит разрешить отложить первые поставки вакцины до апреля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в стране создадут специальный коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса.