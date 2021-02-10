Перший мільйон доз вакцини AstraZeneca з'явиться в Україні 15 лютого, — Степанов

За словами голови МОЗ, імунізація населення почнеться відразу після того, як вакцина прибуде в Україну.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що з 15 лютого Україна очікує поставку вакцин від COVID-19. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Щодо фізичного постачання вакцини — ми розраховуємо на 15 лютого. Це вакцина, яка поставляється з відповідної країни-виробника", — повідомив міністр.

Після цієї дати, за словами Степанова, почнеться вакцинація населення. При цьому він повідомив, що попросив у виробників прискорити постачання вакцини в Україну.

"Я вам можу сказати, що я вчора ввечері розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини компанії AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Вони зараз працюють, щоб завантажити і відправити", — повідомив він.

Тим часом, прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомила, що компанія Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19.

"В кінці грудня 2020 року, міністерство охорони здоров'я через своє підприємство "Медичні закупівлі України", яке визначили оператором вакцин, уклало договір на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що компанія "Лекхім", український партнер китайської Sinovac Biotech, виробника вакцини від коронавірусу, направила 3 лютого лист в ДП "Медичні закупівлі України" ("МОЗ"). У ньому вона просить дозволити відкласти перші поставки вакцини до квітня.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в країні створять спеціальний комунікаційний центр, який інформуватиме населення про вакцинацію від коронавірусу.