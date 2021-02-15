ВООЗ дозволила використовувати вакцину AstraZeneca для екстреного застосування: її чекає Україна

У відомстві кажуть, що ефективність вакцини становить 63,09% і вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину від британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca від коронавірусу для екстреного використання. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

Повідомляється, що схвалені два варіанти: один з них виробляється спільно з компанією SKBio в Південній Кореї, другий — в Інституті сироватки Індії.

Вакцина дослідили 8 лютого Стратегічною консультативною групою експертів ВООЗ по імунізації (SAGE), яка дає рекомендації щодо використання вакцин серед населення (рекомендовані вікові групи, інтервали між щепленнями, рекомендації для конкретних груп, таких як вагітні та жінки). SAGE рекомендувала вакцину для всіх вікових груп від 18 років і старше.

Під час досліджень встановили, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

Вакцина Oxford-AstraZeneca є генетично модифікованим вірусом застуди, яким заражали шимпанзе. Його змінили, щоб не допустити зараження людей, але зберегти у собі частину коронавірусу, відому як протеїн-шип. При потраплянні до організму людини ці шипи починають виробляти спайк-білок коронавірусу, який імунна система розпізнає як загрозу і намагається придушити її. Тому коли імунна система стикається з коронавірусом, вона вже знає, що їй робити.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що з 15 лютого Україна очікує поставку вакцин від COVID-19.

"Я вам можу сказати, що вчора ввечері розмовляв з інститутом, від якого ми очікуємо перший мільйон доз вакцини компанії AstraZeneca. Я сказав, що нам дуже швидко потрібно. Вони зараз працюють, щоб завантажити і відправити", — повідомив він.