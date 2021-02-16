ПАР хоче повернути AstraZeneca мільйон доз вакцини від COVID-19

У МОЗ країни заявили про слабку ефективність вакцини.

Міністерство охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки звернулося в Інститут сироватки Індії з проханням забрати назад поставлені на початку лютого мільйон доз вакцини від коронавірусу виробництва Oxford/AstraZeneca.

Як інформує, посилаючись на власні джерела, The Economic Times, прохання Міністерства охорони здоров'я країни пов'язане з недостатньою ефективністю вакцини.

Так, стверджується, що клінічні випробування показали, що вакцина здатна забезпечити незначний захист від COVID-19 легкої та середньої тяжкості, викликаного місцевим коронавірусом-мутантом.

Наразі в ПАР розглядають вакцинацію груп ризику препаратом від коронавірусу виробництва Johnson&Johnson.

Раніше повідомлялося, що в ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати щодо її ефективності проти нового штаму коронавірусу.

Також ми писали, що ВООЗ дозволила використовувати вакцину AstraZeneca для екстреного застосування.

А в Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомили, що початок постачань 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж.

Фокус писав про те, що новими штамами коронавірусу можна заразитися повторно навіть за наявності антитіл.