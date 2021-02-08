Неэффективен против нового штамма: в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

По словам ученых, 90% новых случаев болезни в стране приходится на "южноафриканский" штамм.

В ЮАР приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по ее эффективности против нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

По словам ученых, 90% новых случаев болезни в стране приходится на "южноафриканский" штамм.

Исследование с участием около 2 тысяч человек показало, что вакцина AstraZeneca обеспечивает только "минимальную защиту" от легких и умеренных случаев COVID-19.

Южная Африка уже получила 1 миллион доз вакцины AstraZeneca и должна была начать широкую вакцинацию людей на следующей неделе.

Министр здравоохранения ЮАР Звелв Мкхизе сказал, что правительство будет ждать дальнейших рекомендаций о том, что делать с вакциной от AstraZeneca.

"Вакцина AstraZeneca останется у нас до тех пор, пока ученые не дадут нам четких указаний относительно того, что нам нужно делать", – сказал Мкхизе.

Между тем, по его словам, в ближайшие недели правительство предложит применять вакцины производства Johnson & Johnson и Pfizer.

"К сожалению, вакцина AstraZeneca не эффективна против легких и умеренных случаев болезни", – сказал руководитель исследования профессор Шабир Мадхи.

Он добавил, что исследованию не удалось до конца выяснить эффективность вакцины при серьезных случаях заболевания, так как средний возраст участников составлял 31 год, и поэтому они не представляли группу риска.

Ведущий разработчик препарата Oxford-AstraZeneca профессор Сара Гилберт утверждает, что вакцина должна защитить от тяжелых форм заболевания. По ее словам, позже в этом году разработчики получат модифицированную версию инъекции против "южноафриканского" штамма.

Эксперты говорят, что в течение нескольких недель или месяцев вакцины возможно модифицировать, чтобы они лучше справлялись с новыми штаммами.

Отметим, эксперты обеспокоены появлением мутации коронавируса B.1.351 в Южной Африке, так как она может повлиять на эффективность вакцин против коронавируса. Данные нескольких производителей вакцина, включая Johnson & Johnson и Novavax, говорят о том, что их препараты были менее эффективны в Южной Африке, где доминирует B.1.351.