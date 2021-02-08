Неефективний проти нового штаму: у ПАР призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

За словами вчених, 90% нових випадків хвороби в країні припадає на "південноафриканський" штам.

У ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати щодо її ефективності проти нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

За словами вчених, 90% нових випадків хвороби в країні припадає на "південноафриканський" штам.

Дослідження за участю майже 2 тисяч осіб показало, що вакцина AstraZeneca забезпечує тільки "мінімальний захист" від легких і помірних випадків COVID-19.

Південна Африка вже отримала 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca та повинна була почати широку вакцинацію людей наступного тижня.

Міністр охорони здоров'я ПАР Звелв Мкхізе сказав, що уряд чекатиме подальших рекомендацій про те, що робити з вакциною від AstraZeneca.

"Вакцина AstraZeneca залишиться у нас до тих пір, поки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити", — сказав Мкхізе.

Тим часом, за його словами, у найближчі тижні уряд запропонує застосовувати вакцини виробництва Johnson & Johnson і Pfizer.

"На жаль, вакцина AstraZeneca неефективна проти легких і помірних випадків хвороби", — сказав керівник дослідження професор Шабір Мадхі.

Він додав, що дослідженню не вдалося до кінця з'ясувати ефективність вакцини у разі серйозних випадків захворювання, оскільки середній вік учасників становив 31 рік, і тому вони не представляли групу ризику.

Провідна розробниця препарату Oxford-AstraZeneca професорка Сара Гілберт стверджує, що вакцина повинна захистити від важких форм захворювання. За її словами, пізніше цього року розробники отримають модифіковану версію ін'єкції проти "південноафриканського" штаму.

Експерти кажуть, що протягом декількох тижнів або місяців вакцини можливо модифікувати, щоб вони краще справлялися з новими штамами.

Зазначимо, експерти стурбовані появою мутації коронавірусу B.1.351 у Південній Африці, оскільки вона може вплинути на ефективність вакцин проти коронавірусу. Дані декількох виробників вакцина, враховуючи Johnson & Johnson і Novavax, говорять про те, що їх препарати були менш ефективні в Південній Африці, де домінує B.1.351.