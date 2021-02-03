Британский штамм коронавируса развил мутацию, снижающую эффективность вакцин, – ученые

Изменения произошли в той части вируса, на которую нацелены большинство антител.

Британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин. Об этом сообщает LiveScience.

Штамм, получивший название B.1.1.7, был впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года и с тех пор распространился по всему миру. По данным ученых, этот штамм является более заразным, чем ранние версии коронавируса.

Теперь же официальные лица в Великобритании обнародовали новые исследования. Согласно правительственным документам, из примерно 214 000 образцов британского штамма, подвергнутых генетическому секвенированию, были найдены 11 образцов с мутацией, известной как E484K.

Такая мутация обнаруживалась и раньше, в частности, в другом штамме коронавируса B.1.351 из Южной Африки. Эксперты обеспокоены появлением такой мутации, так как она может повлиять на эффективность вакцин против коронавируса. Данные нескольких производителей вакцина, включая Johnson & Johnson и Novavax, говорят о том, что их препараты были менее эффективны в Южной Африке, где доминирует B.1.351.

Мутация E484K может снизить способность некоторых антител нейтрализовать или инактивировать вирус до того, как он сможет проникнуть в клетки.

Но появление мутации E484K в британском штамме не обязательно означает, что штамм станет более заразным или устойчивым к вакцинам. Это связано с тем, что мутация E484K может быть не такой эффективной в британском штамме, как в том, что из Южной Африки. Влияние каждой мутации на штамм зависит от его генетического состава, включая набор всех остальных мутаций.

В это же время, мутация E484K также была найдена в новых штаммах коронавируса в Бразилии. Эксперты все еще работают над тем, чтобы выяснить, какую пользу вирусу приносит эта мутация.

На данный момент известно, что мутация произошла в рецептор-связывающем домене (RBD), с помощью которого вирус прикрепляется к клеткам человека. Антитела, содержащиеся в вакцинах, связываются с этим местом, поэтому изменения в RBD могут затруднить распознавание штаммов с мутацией E484K. Варианты с этой мутацией могут легче распространяться в группах населения, где многие люди уже переболели COVID-19.