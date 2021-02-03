Британський штам коронавірусу розвинув мутацію, що знижує ефективність вакцин, — учені

Зміни відбулися в тій частині вірусу, на яку націлені більшість антитіл.

Британський штам коронавірусу в деяких випадках розвинув мутацію, що може звести нанівець ефективність наявних вакцин. Про це повідомляє LiveScience.

Штам, який отримав назву B.1.1.7, був вперше виявлений у Великобританії у вересні 2020 року і з тих пір розповсюдився по всьому світу. За даними вчених, цей штам є більш заразним, ніж ранні версії коронавірусу.

Наразі ж офіційні особи у Великобританії оприлюднили нові дослідження. Згідно з урядовими документами, з приблизно 214 000 зразків британського штаму, підданих генетичному секвенуванню, були знайдені 11 зразків з мутацією, відомої як E484K.

Така мутація виявлялася і раніше, зокрема, в іншому штамі коронавірусу B.1.351 з Південної Африки. Експерти стурбовані появою такої мутації, оскільки вона може вплинути на ефективність вакцин проти коронавірусу. Дані декількох виробників вакцини, включаючи Johnson & Johnson і Novavax, говорять про те, що їхні препарати були менш ефективні в Південній Африці, де домінує B.1.351.

Мутація E484K може знизити здатність деяких антитіл нейтралізувати або інактивувати вірус до того, як він зможе проникнути в клітини.

Але поява мутації E484K у британському штамі не обов'язково означає, що штам стане більш заразним або стійким до вакцин. Це пов'язано з тим, що мутація E484K може бути не такою ефективною в британському штамі, як у тому, що з Південної Африки. Вплив кожної мутації на штам залежить від його генетичного складу, включаючи набір усіх інших мутацій.

У цей же час, мутація E484K також була знайдена в нових штамах коронавірусу в Бразилії. Експерти все ще працюють над тим, щоб з'ясувати, яку користь вірусу приносить ця мутація.

Наразі відомо, що мутація відбулася в рецепторі-зв'язку домену (RBD), за допомогою якого вірус прикріплюється до клітин людини. Антитіла, що містяться у вакцинах, зв'язуються з цим місцем, тому зміни в RBD можуть ускладнити розпізнавання штамів з мутацією E484K. Варіанти з цією мутацією можуть легше поширюватися в групах населення, де багато людей уже перехворіли на COVID-19.