В Польше рассказали, когда смогут перепродать Украине 1,2 млн доз вакцин от COVID-19

Начало поставок вакцин от коронавируса в Украину зависит от подписания контракта и графика доставки AstraZeneca в Евросоюз.

Польша получила запрос от Украины о перепродаже вакцины от коронавируса. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Минздрав Польши.

В Минздраве сообщили, что начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который попал под существенные изменения и сокращения.

В Минздраве также заверили, что дозы для продажи в Украину не будут поступать из запасов, изначально предназначенных для польских граждан, включенных в национальную программу вакцинации. Украина получит вакцину из дополнительного пула, который был сразу запланирован свыше потребности.

В Европейской комиссии сообщили изданию, что для начала поставок вакцины "потребуется некоторое время".

Ранее Евросоюз разрешил польской стороне перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Эти рекомендации разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала проведение трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для украинских медицинских работников.

В Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава.