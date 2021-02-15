У Польщі розповіли, коли зможуть перепродати Україні 1,2 млн доз вакцин від COVID-19

Початок постачання вакцин від коронавірусу в Україні залежить від підписання контракту і графіку доставлення AstraZeneca в Євросоюз.

Польща отримала запит від України про перепродаж вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Польщі.

У МОЗ повідомили, що початок постачань 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж. Також це пов'язано з графіком постачання AstraZeneca в Євросоюз, який потрапив під істотні зміни і скорочення.

У МОЗ також запевнили, що дози для продажу в Україну не будуть надходити із запасів, спочатку призначених для польських громадян, включених у національну програму вакцинації. Україна отримає вакцину з додаткового пулу, який був відразу запланований понад потреби.

У Європейській комісії повідомили виданню, що для початку постачання вакцини "буде потрібен певний час".

Раніше Євросоюз дозволив польській стороні перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

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