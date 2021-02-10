Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca (видео)

Еврокомиссия готова помочь Украине в борьбе с фейками и скептицизмом в отношении вакцинации.

Евросоюз разрешил польской стороне перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам вице-президента ЕК, закупочное европейское соглашение помогает перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе.

"Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС", – сообщил Домбровскис.

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Он добавил, что ожидает начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине.

При этом, он отметил, что существует обеспокоенность в связи с влиянием российской дезинформации в вопросе вакцинации в Украине. А Еврокомиссия, по его словам, готова помочь в борьбе с фейками и скептицизмом в отношении вакцинации.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии этого года Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna. В частности, Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Кроме того, украинцы могут рассчитывать на 2 млн 215 тысяч 200 доз вакцины от AstraZeneca.