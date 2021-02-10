Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca (відео)

Єврокомісія готова допомогти Україні в боротьбі з фейками і скептицизмом щодо вакцинації.

Євросоюз дозволив польській стороні перепродати Україні 1,2 мільйон доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами віце-президента ЄК, закупівельна європейська угода допомагає перепродати ці вакцини на неприбутковій основі.

"Комісія допомагає з організацією контракту, транспортуванням і доставленням з Польщі в Україну через цивільний механізм захисту ЄС", — повідомив Домбровскіс.

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Він додав, що очікує початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні.

При цьому він зазначив, що існує стурбованість у зв'язку з впливом російської дезінформації в питанні вакцинації в Україні. А Єврокомісія, за його словами, готова допомогти в боротьбі з фейками і скептицизмом щодо вакцинації.

Раніше повідомлялося, що в першому півріччі цього року Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna. Зокрема, Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech. Крім того, українці можуть розраховувати на 2 млн 215 тисяч 200 доз вакцини від AstraZeneca.