Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках COVAX

В страну поступят 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и 2 млн 215 тысяч 200 доз вакцины от AstraZeneca.

Украина будет одной из 18 стран, которые первыми получат вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

Партию вакцины Pfizer/Biontech первыми получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Газа.

Сообщается, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Кроме того, украинцы могут рассчитывать на 2 млн 215 тысяч 200 доз вакцины от AstraZeneca.

Напомним, антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно опросу, более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.