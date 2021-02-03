Україна однією з перших отримає вакцини від коронавірусу у межах COVAX

В країну надійдуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech і 2 млн 215 тисяч 200 доз вакцини від AstraZeneca.

Україна буде однією з 18 країн, які першими отримають вакцини від коронавірусу у межах глобального механізму COVAX.

Партію вакцини Pfizer/Biontech першими отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Газу .

Повідомляється, що Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech. Крім того, українці можуть розраховувати на 2 млн 215 тисяч 200 доз вакцини від AstraZeneca.

Нагадаємо, антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона проходитиме у 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з опитуванням, більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.