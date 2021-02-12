Особое внимание аллергикам. Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Все эти рекомендации считаются временными и могут быть изменены в случае поступления обновленных данных.

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Эти рекомендации разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Вакцинацию лиц, переболевших COVID-19, рекомендовано проводить не ранее 6-ти месяцев после выздоровления. Однако, по желанию человека, вакцинация может быть проведена и раньше при достаточном количестве вакцины.

Отсрочку введения вакцины на 6 месяцев рекомендуют также для людей:

с острым течением COVID-19, кто еще не получил ни одной дозы вакцины;

с острым течением COVID-19, у которых инфекция развилась после получения первой дозы вакцины;

которые ранее получали терапию антителами от COVID-19, плазму реконвалесцентов.

Рекомендуется отсрочить вакцинацию беременных женщин до рождения ребенка. Если беременность наступила после получения первой дозы вакцины, то введение второй дозы также следует отсрочить.

При определении у лица противопоказаний к COVID-вакцинации мРНК-вакцинами Минздрав рекомендует акцентировать внимание на наличии тяжелой аллергической реакции к полиэтиленгликолю или подобным молекулам. Установление такой реакции будет считаться абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Рекомендуется проводить плановую вакцинацию от других болезней через 28 дней после получения второй дозы COVID-вакцины, но этот срок можно сократить до 14 дней, если COVID-вакцинация мешает плановой вакцинации.

В то же время COVID-вакцинацию можно проводить после 14 дней после получения прививки от другой инфекционной болезни.

Все эти рекомендации считаются временными и могут быть изменены в случае поступления обновленных данных.

Напомним, за сутки 11 февраля в Украине зафиксированы 4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 326 детей и 212 медработников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала проведение трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для украинских медицинских работников.

В Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава.