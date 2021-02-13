Вакцину AstraZeneca впервые протестируют на детях и подростках

Для участия в исследовании привлекут 300 добровольцев, тестовая вакцинация должна начаться уже в феврале.

Эффективность антикоронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, проверят в группе детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление университета.

Для участия в исследовании привлекут 300 добровольцев, тестовая вакцинация должна начаться уже в феврале текущего года.

"Основываясь на предыдущих испытаниях вакцины, которые показали, что она безопасна, вызывает сильные реакции иммунной системы и имеет высокую эффективность у всех взрослых, это испытание позволит оценить, имеют ли дети и молодые люди в возрасте 6-17 лет хороший иммунный ответ с помощью вакцины", – говорится на сайте университета.

Ученые считают, что сейчас важно и актуально исследовать особенности реакции на вакцину среди детей и подростков, так как им тоже, как и взрослым, может потребоваться вакцинация.

Первые результаты исследования ожидаются в течение февраля.

Кстати, большим плюсом вакцины считают ее относительно невысокую цену и более доступные условия хранения.

Отметим, ранее французское управление здравоохранения заявило, что вакцину AstraZeneca не следует вводить людям в возрасте более 65 лет, так как пока недостаточно данных о ее эффективности. А в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по ее эффективности против нового штамма коронавируса.