Вакцину AstraZeneca вперше протестують на дітях та підлітках

Для участі в дослідженні залучать 300 добровольців, тестова вакцинація повинна початися вже в лютому.

Ефективність антікоронавірусної вакцини, яка була розроблена компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, вперше перевірять в групі дітей і підлітків у віці від 6 до 17 років.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву університету.

Для участі в дослідженні залучать 300 добровольців, тестова вакцинація повинна початися вже в лютому поточного року.

"Грунтуючись на попередніх випробуваннях вакцини, які показали, що вона безпечна, викликає сильні реакції імунної системи і має високу ефективність у всіх дорослих, це випробування дозволить оцінити, чи мають діти і молоді люди у віці 6-17 років гарну імунну відповідь за допомогою вакцини", — йдеться на сайті університету.

Вчені вважають, що зараз важливо і актуально дослідити особливості реакції на вакцину серед дітей і підлітків, так як їм теж, як і дорослим, може знадобитися вакцинація.

Перші результати дослідження очікуються протягом лютого.

До речі, великим плюсом вакцини вважають її відносно невисоку ціну і більш доступні умови зберігання.

Відзначимо, раніше французьке управління охорони здоров'я заявило, що вакцину AstraZeneca не слід вводити людям у віці понад 65 років, так як поки недостатньо даних про її ефективності. А в ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати щодо її ефективності проти нового штаму коронавируса.