Во Франции решили не рекомендовать вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Регулирующий орган ЕС одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca для всех взрослых, но каждая страна Евросоюза должна сама определиться с ее использованием.

Французское управление здравоохранения заявило, что вакцину AstraZeneca не следует вводить людям в возрасте более 65 лет, так как пока недостаточно данных о ее эффективности.

Об этом сообщает BBC.

"Данные появятся в ближайшие недели. А пока мы рекомендуем использовать эту вакцину для людей младше 65 лет", – говорится в сообщении французского Минздрава.

Регулирующий орган ЕС по лекарственным средствам ранее одобрил вакцину AstraZeneca для всех взрослых, но каждая страна Евросоюза должна сама определиться с ее использованием.

Германия и Австрия уже рекомендовали не прививать людей старше 65-ти вакциной AstraZeneca, а в Бельгии и Италии одобрили ее только для людей до 55 лет.

Вакцина Oxford-AstraZeneca представляет собой генетически модифицированный вирус простуды, которым заражали шимпанзе. Он был изменен, чтобы не допустить заражения людей, но сохранить в себе часть коронавируса, известную как протеин-шип. При попадании в организм человека эти шипы начинают вырабатывать спайк-белок коронавируса, который иммунная система распознает как угрозу и старается подавить ее. Поэтому когда иммунная система сталкивается с коронавирусом, она уже знает, что ей делать.

Отметим, 22 января компания AstraZeneca неожиданно проинформировала ЕК о том, что в ближайшие недели намерена поставить значительно меньше доз, чем было согласовано и объявлено. Этот новый график неприемлем для Европейского союза. ЕС профинансировал разработку и производство этой вакцины и хочет увидеть отдачу.