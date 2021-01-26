Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт вакцин из ЕС из-за их дефицита

ЕС выделил 2,7 млрд евро компаниям на разработку и производство нескольких вакцин против COVID-19 и требует соблюдения условий контрактов.

Еврокомиссия обязала компании, которые производят вакцины на территории Евросоюза, отчитываться об их поставках в третьи страны. Об этом сказала комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес в заявлении для СМИ.

Она сообщила, что 22 января компания AstraZeneca неожиданно проинформировала ЕК о том, что в ближайшие недели намерена поставить значительно меньше доз, чем было согласовано и объявлено. Этот новый график неприемлем для Европейского союза. ЕС профинансировал разработку и производство этой вакцины и хочет увидеть отдачу. Европейский союз профинансировал разработку и производство нескольких вакцин против COVID-19 на общую сумму 2,7 млрд евро.

ЕК запросила у AstraZeneca информацию, сколько доз уже произведено, где именно и были ли уже кому-то поставки вакцины.

Эти вопросы также обсуждались на встрече руководства ЕС и компании AstraZeneca. "Ответы компании пока неудовлетворительны, – сказала Кириакидес. – Европейский союз хочет, чтобы заказанные и заранее профинансированные дозы были доставлены как можно скорее. И мы хотим, чтобы контракт был выполнен полностью".

Механизм экспортной прозрачности будет создан в кратчайшие сроки. "Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин из Евросоюза", – добавила еврокомиссар. Она заверила, что на гуманитарные поставки это не повлияет.

Производители вакцин должны будут заблаговременно предоставлять уведомление о поставках вакцин за границы ЕС.

Напомним, до конца января Украина получит первую партию вакцин от COVID-19 в рамках COVAX, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается 100-200 тысяч доз, их направят на вакцинацию врачей.