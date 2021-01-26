Єврокомісія візьме під контроль експорт вакцин з ЄС через їх дефіцит

ЄС виділив 2,7 млрд євро компаніям на розробку і виробництво декількох вакцин проти COVID-19 і вимагає дотримання умов контрактів.

Єврокомісія зобовʼязала компанії, які виробляють вакцини на території Євросоюзу, звітувати про їх постачання до третіх країн. Про це сказала комісар Євросоюзу з охорони здоровʼя Стелла Киріакідес у заяві для ЗМІ.

Вона повідомила, що 22 січня компанія AstraZeneca несподівано поінформувала ЄК про те, що у найближчі тижні має намір поставити значно менше доз, ніж було погоджено і оголошено. Цей новий графік неприйнятний для Європейського союзу. ЄС профінансував розробку і виробництво цієї вакцини і хоче побачити віддачу. Європейський союз профінансував розробку і виробництво декількох вакцин проти COVID-19 на загальну суму 2,7 млрд євро.

ЄК запросила у AstraZeneca інформацію, скільки доз вже вироблено, де саме і чи було вже комусь постачання вакцини.

Ці питання також обговорювалися на зустрічі керівництва ЄС і компанії AstraZeneca. "Відповіді компанії поки незадовільні, — сказала Киріакідес. — Європейський союз хоче, щоб замовлені і заздалегідь профінансовані дози були доставлені якомога швидше. І ми хочемо, щоб контракт був виконаний повністю".

Механізм експортної прозорості буде створений у найкоротші терміни. "Ми хочемо чіткості щодо всіх транзакцій і повної прозорості щодо експорту вакцин з Євросоюзу", — додала єврокомісар. Вона запевнила, що на гуманітарні поставляння це не вплине.

Виробники вакцин повинні будуть завчасно надавати повідомлення про постачання вакцин за кордону ЄС.

Нагадаємо, до кінця січня Україна отримає першу партію вакцин від COVID-19 в рамках COVAX, сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Очікується 100-200 тисяч доз, їх направлять на вакцинацію лікарів.