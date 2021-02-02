У Франції вирішили не рекомендувати вакцину AstraZeneca для людей старше 65 років

Регулювальний орган ЄС схвалив вакцину Oxford-AstraZeneca для всіх дорослих, але кожна країна Євросоюзу повинна сама визначитися з її використанням.

Французьке управління охорони здоровʼя заявило, що вакцину AstraZeneca не слід вводити людям віком понад 65 років, оскільки поки недостатньо даних про її ефективність.

Про це повідомляє BBC.

"Дані зʼявляться найближчими тижнями. А поки ми рекомендуємо використовувати цю вакцину для людей молодше 65 років", — йдеться в повідомленні французького МОЗ.

Регулювальний орган ЄС із лікарських засобів раніше схвалив вакцину AstraZeneca для всіх дорослих, але кожна країна Євросоюзу повинна сама визначитися з її використанням.

Німеччина й Австрія вже не рекомендували робити щеплення людей старше 65-ти вакциною AstraZeneca, а в Бельгії та Італії схвалили її тільки для людей до 55 років.

Вакцина Oxford-AstraZeneca — генетично модифікований вірус застуди, яким заражали шимпанзе. Він був змінений, щоб не допустити зараження людей, але зберегти в собі частину коронавірусу, відому як протеїн-шип. Під час попадання в організм людини ці шипи починають виробляти спайк-білок коронавірусу, який імунна система розпізнає як загрозу та намагається придушити її. Тому коли імунна система стикається з коронавірусом, вона вже знає, що їй робити.

Зазначимо, 22 січня компанія AstraZeneca несподівано поінформувала ЄК про те, що найближчими тижнями має намір поставити значно менше доз, ніж було погоджено й оголошено. Цей новий графік неприйнятний для Європейського союзу. ЄС профінансував розробкута виробництво цієї вакцини і хоче побачити віддачу.