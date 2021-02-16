Вакцину від коронавірусу AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні

Перша партія цієї вакцини буде куплена безпосередньо у виробника за гроші держбюджету.

Заявка на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca 15 лютого подана в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 4613, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 і скорочує її тривалість до п'яти днів.

15 лютого Світова організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і тим самим дозволив її використання в усьому світі в рамках ініціативи COVAX. Раніше ця вакцина отримала дозвіл на екстрене застосування у Великобританії, Європейському союзі, Індії.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, на реєстрацію подана вакцина, яка закуплена за кошти держбюджету безпосередньо у виробника. Очікується, що, мінімум, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україну в лютому 2021 року.

Україна також отримала інформацію від COVAX про постачання вакцини AstraZeneca в кількості 2,2-3,7 млн доз у першому — другому кварталах 2021 року.

Крім того, Україна уклала контракти на поставку 12 млн доз вакцин AstraZeneca та Novavax, які виробляються на потужностях компанії Serum Institute (Індія).

Вакцина Oxford-AstraZeneca є генетично модифікований вірус застуди, яким заражали шимпанзе. Він був змінений, щоб не допустити зараження людей, але зберегти в собі частину коронавірусу, відому як протеїн-шип. Під час потрапляння в організм людини ці шипи починають виробляти спайк-білок коронавірусу, який імунна система розпізнає як загрозу та намагається придушити її. Тому коли імунна система стикається з коронавірусом, вона вже знає, що їй робити.

Нагадаємо, що для повної імунізації потрібні дві дози вакцини AstraZeneca, введені з інтервалом у 28 днів. Ця вакцина може зберігатися до шести місяців за температури від 2 до 8 градусів Цельсія.

Міністерство охорони здоров'я ПАР звернулися до Serum Institute із проханням забрати назад доставлені на початку лютого мільйон доз вакцини AstraZeneca. Стверджується, клінічні випробування показали, що вакцина здатна забезпечити незначний захист від COVID-19 легкої та середньої тяжкості, викликаний місцевим коронавірусом-мутантом.

У МОЗ Польщі повідомили, що початок постачань 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж.

Ефективність антикоронавірусної вакцини вперше перевірять на дітях. Вакцину AstraZeneca перевірять в групі дітей і підлітків віком від 6 до 17 років.