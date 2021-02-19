Партія вакцини AstraZeneca прибуде в Україну 20-22 лютого, — МОЗ

МОЗ перерахує кошти на вакцину тільки тоді, коли препарат прибуде в Україну.

Керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка повідомив, що МОЗ очікує прибуття першої партії вакцини компанії AstraZeneca 20-22 лютого.

Про це повідомляє Громадське.

За словами представника МОЗ, оплата за вакцину відбудеться тільки після її надходження.

"У нас в бюджеті є програма, яка пов'язана з вакцинацією, на неї закладено 2,6 млрд грн. Це означає, що кошти надійдуть постачальнику та виробнику в разі доставки якісного продукту на територію України", — сказав Литовка.

Нагадаємо, 15 лютого заявка на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca була подана в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Глава МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що вакцинація в Україні за допомогою препарату компанії AstraZeneca повинна початися вже до кінця поточного тижня.

Сьогодні, 19 лютого, Максим Степанов повідомив, що вилетів до Індії на переговори з виробником вакцин — Serum Institute Of India. За його словами, основне завдання візиту — до 12 мільйонів доз, поставка яких вже запланована в контрактах, додати додаткові обсяги Oxford/AstraZeneca та NovaVax у 2021-2022 роках.

Варто зазначити, що перші партії вакцин у міністерстві очікували ще до 15 лютого, проте поставка так і не відбулася. За словами Степанова, причиною зриву стали "технічні" та "бюрократичні" труднощі.