Степанов полетел в Индию: обещает проконтролировать отправку вакцины в Украину

Глава МОЗ заявил, что летит договариваться о дополнительных объемах вакцины с производителем Serum Institute Of India, поскольку пандемия будет мировой проблемой следующих лет.

Министр охраны здоровья Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем вакцин – Serum Institute Of India. Об этом сам глава МОЗ написал ночью в пятницу, 19 февраля, у себя в Facebook.

"Через 17 часов буду в пункте назначения – Пуне. Готовимся к переговорам с самым большим поставщиком вакцин в мире – Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой следующих нескольких лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас", – написал министр.

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По его словам, основная задача визита – к 12 миллионам доз, поставка которых уже запланирована в контрактах, прибавить дополнительные объемы Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 годах.

Степанов пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцины в Украине.

"Важность груза обязывает", – добавил глава МОЗ.

Примечательно, что первые партии вакцин в министерстве ожидали еще до 15 февраля, однако поставка так и не состоялась. По словам Степанова, причиной срыва стали "технические" и "бюрократические" трудности.

Позже глава МОЗ утверждал, что вакцина начнется "до конца этой недели", приедет вакцина от AstraZeneca.

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет причиной задержки вакцины — дефицит во всем мире.

Фокус разбирался в том, почему вместо первых прививок министр Степанов провел брифинг.

Отметим, 12 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировали 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. По его словам, на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 с опорных больницах. Мобильные группы приезжать в больницы и делать прививки персонала.

Напомним, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.

Сам Степанов заявил, что из-за подобных "нападок" Украина теряет доверие у производителей вакцин.