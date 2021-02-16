Семь вакцинаций на неделе. Почему вместо первых прививок министр Степанов провел брифинг

Первые прививки от COVID-19 украинцам должны были сделать 16 февраля, но что-то пошло не так. Фокус разбирался, что происходит с прививками от коронавируса в Украине.

До середины февраля в Украину должны были прибыть первые партии вакцин от коронавируса, а сам процесс вакцинации должен был начаться сразу после этого. Соответствующее заявление министра охраны здоровья Максима Степанова прозвучало 5 февраля в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

[ + – ] Степанов начинает говорить о вакцинах приблизительно на 20-й минуте

"Что касается вакцинации. Мы планируем начать сразу после 15 февраля. У нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцин. Такая ситуация происходит почти во всех странах мира", – заявил глава ведомства.

Ожидалось прибытие вакцины индийского производства AstraZeneca, купленной по договоренностям с производителем через посредника, а также вакцины Pfizer, но уже по бесплатной программе COVAX.

Вместо старта вакцинации — брифинг главы Минздрава

Начать непосредственно вакцинацию планировали уже во вторник, 16 февраля. Но вместо нее Степанов в этот день созвал очередной брифинг, на котором заявил, что у правительства "была уверенность, что вакцина должна быть до 15 февраля". Но что-то пошло не так.

[ + – ] Глава Минздрава объясняет, почему не началась вакцинация

"Как формировалась эта уверенность? Во-первых, по заключенным договорам между Украиной и производителями вакцин, где четко у нас предусмотрено количество и сроки поставки. В соответствии с заключенными договорами, миллион доз вакцин мы ожидаем в феврале, миллион доз вакцин мы ожидаем в марте, — сказал министр. — Более того, по этому миллиону, который мы должны получить в феврале, у нас была уверенность, что она будет поставлена до 15 числа и сразу мы начнем вакцинацию. Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера", – отметил Степанов.

Если подытожить его слова, партия вакцины от компании AstraZeneca не поступила из-за трудностей технических, а вакцины Pfizer – по причинам бюрократическим. Но министр оптимистично отметил, что решиться эти проблемы должны в течение нескольких дней, и первую прививку в Украине, вероятно, сделают уже на этой неделе.

Как будет проходить вакцинация в Украине?

Глава ведомства уточнил, что национальный план вакцинации уже утвержден. Вся мобильная инфраструктура и списки медработников, которые первыми сделают прививку, по словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, готовы.

В целом правительство намерено провести вакцинацию в пять этапов:

первый – вакцинация медиков, которые работают непосредственно с коронавирусными пациентами, людей в домах престарелых и работников дошкольных учреждений (около 367 тысяч человек);

второй – вакцинация остальных медиков, стариков и работников социальных служб (около 2,5 миллиона человек);

третий – вакцинация людей старше 65 лет, учителей, работников правоохранительных органов и спасателей (около 7,2 миллиона человек);

четвертый – вакцинация людей в возрасте от 60 лет, а также взрослых с сопутствующими заболеваниями и людей из групп риска (около 11 миллионов человек);

пятый – вакцинация остальных категорий населения, которые не входят в указанные выше группы (около 13 миллионов человек).

В МОЗ утверждают, что записываться на прививки граждане могут начать уже 1 марта 2021 года. По словам Виктора Ляшко, доступ к записи на прививку будет открыт как для тех, кто входит в группы риска, так и для всех остальных. Сделать это можно будет тремя способами:

на сайте, который МОЗ обещает запустить в скором времени;

у семейного врача;

по номеру телефона: 0 800 60 20 19 (горячая линия МОЗ).

Половину населения – или чуть более 20 миллионов человек, которые входят в группу риска, – планируют вакцинировать до марта 2022 года. Министерство здравоохранения разделило уязвимых к COVID-19 граждан на десять категорий, самая многочисленная из них – люди старше 60 лет.

[ + – ] Прививки "по категориям" Фото: пресс-служба МОЗ

Заниматься непосредственно вакцинацией будут мобильные группы. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, их было создано 600 единиц .

"Уже сейчас сформированы около 600 мобильных групп, которые будут заниматься именно вакцинацией. Они сформированы в основном на базе семейных врачей. С ними Минздрав совместно с департаментами здравоохранения каждой области отработали весь механизм: как они едут, вакцинируют, и кто эти люди, которых вакцинируют", – пояснил заместитель руководителя ОП.

По его словам, на первом этапе будут вакцинироваться врачи, работающие с больными COVID-19. То есть мобильные группы будут приезжать в больницы и делать прививки персоналу.

"Они будут ездить 20 дней, ведь срок между первой вакцинацией и второй – именно 20 дней. Все рассчитано так, чтобы они по области проходили за 20 дней всех людей, которых должны вакцинировать, а дальше та же группа идет и проводит вторую вакцинацию", – пояснил Тимошенко.

Помимо вакцины от компаний AstraZeneсa и Pfizer, которые не приехали в Украину в назначенный срок, государство намерено купить вакцину Sinovac – она, по словам Максима Степанова, начнет поступать в страну в течение марта. Прививать украинцев будут и американской вакциной NovaVax, произведенной по лицензии в Индии. Всего этой вакцины и AstraZeneсa, по договоренности с производителями, в Украину поступит 12 миллионов доз. Сколько какой вакцины от каждого производителя – неизвестно.

Что происходит в других странах?

В США и странах Европейского Союза прививать людей от COVID-19 начали еще в конце прошлого года. Еще до начала вакцинации богатые страны выкупили большую часть препаратов Pfizer и Moderna.

Так, например, по данным BBC, Moderna в первом квартале 2021 года планирует изготовить 100-125 миллионов доз вакцины, из которых 100 миллионов будет распроданы США.

В декабре прошлого года организация Amnesty International писала следующее: "67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют остаться позади, поскольку богатые страны движутся по пути спасения от этой пандемии. Пятеро из 67 — Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина — зарегистрировали почти 1,5 миллиона случаев заболевания".

Многим странам остается полагаться на международную инициативу COVAX, которая бесплатно распределяет вакцины по небогатым странам и поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.

И в то же время прививки уже начали делать жителям Албании и Марокко. Более того, как пишет издание "СИНЬХУА Новости", пожертвованная Китаем вакцина 16 февраля прибыла прибыла в Зимбабве.

Вакцинация началась также и в России – российским препаратом "Спутник V", который позитивно оценили медицинским журналом The Lancet. Его производство даже хотели наладить в Украине – на харьковском заводе "Биолек". Компания подала заявку на регистрацию вакцины в Государственный экспертный центр, однако ее отклонили.

Действительно ли дело в "технических трудностях"?

Вместе с тем, 10 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что открыто уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением при закупке вакцин от коронавируса Министерством здравоохранения и, в частности, министром Максимом Степановым.

В НАБУ отмечают, что поводом для начала расследования стал тот факт, что профильное госпредприятие "Медицинские закупки" вело переговоры касательно приобретения вакцины от коронавируса китайской компании Sinovacпо цене $3 за дозу. Стороны находились на финальном этапе переговоров, однако глава Минздрава Степанов "в ручном режиме" остановил этот процесс и передал его частной фирме-посреднику, которая закупит этот же препарат по цене $17,85 за дозу.

Уже 16 февраля Степанов заявил, что "Украина теряет доверие производителей вакцин, из-за подобных информационных атак, которые разрушают репутацию нашего государства".

По его словам, из-за них МОЗ уже начал получать от компаний-производителей вакцин отказы от сотрудничества. Он отметил, что такие заявления НАБУ – "покушение на срыв кампании вакцинации в Украине".

"Происходит покушение на срыв кампании вакцинации в Украине. Это, в свою очередь, открывает прямой путь для поставки российской вакцины "Спутник-V", — сказал Степанов.

[ + – ] Заявление МОЗ - скриншот Фото: Скриншот

При этом министр в своем заявлении подчеркнул, что считает недопустимым использование в Украине вакцины, которая произведена государством-агрессором.

Напомним, что ранее Евросоюз разрешил польской стороне перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Также в Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 276 618 человек. Выздоровели 1 122 968 человек, 24 542 человека умерли.