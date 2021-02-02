Более 91% эффективности: российские ученые опубликовали в Lancet исследования "Спутник V"

Согласно данным ученых, уже после первой дозы эффективность против умеренного или тяжелого протекания COVID-19 составила 73,6%.

На сайте авторитетного международного медицинского журнала "Lancet", публикующего результаты научных исследований, появился материал посвященный предварительным результатам третьей, завершающей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V".

Следует учитывать, что на сайте журнала приведен препринт материала, который еще не печатался в журнале, и не проходил соответствующей проверки, что впрочем, не повод проигнорировать сообщение исследователей из РФ.

В частности, по данным российских ученых, проводивших завершающую фазу испытаний препарата, эффективность вакцины "Спутник V" превысила 91% при "минимальных побочных эффектах".

Как указано в материале, исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы, и было контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации "Crocus Medical", система контроля и мониторинга которой соответствует всем мировым стандартам.

"Промежуточный анализ эффективности, основанный на данных рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования 19 866 добровольцев (из них 14 964 получили вакцину и 4 902 плацебо), которым были введены обе дозы вакцины "Спутник V" с разницей в 21 день, продемонстрировал ее эффективность против коронавируса на уровне 91,6%", – цитирует статью Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением вакцины.

При этом, даже при введении только одной – первой дозы вакцины – на 15-21 день после процедуры "ее эффективность против умеренного или тяжелого течения COVID-19 составила 73,6%".

Как сообщается в материале, среди всех, почти 20 тысяч протестированных, лишь в некоторых случаях наблюдались "редкие нежелательные явления". В частности, вакцинация тестовой группы "не привела с серьезным осложнениям и побочным эффектам", и в большинстве случаев их проявления сопровождались легкими симптомами гриппа, болью в месте инъекции, слабостью или снижением у испытуемого тонуса на непродолжительное время.

При этом уточняется, что в настоящее время "трудно оценить реальную продолжительность защиты, которую дает вакцина", а сами исследования будут продолжены, чтобы в общей сложности охватить 40 тысяч участников.

Напомним, на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. В частности, об ее начале сообщили в понедельник, 1 февраля местные "власти", что решительно отрицают в Российском фонде прямых инвестиций.