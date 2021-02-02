Понад 91% ефективності: російські вчені опублікували в Lancet дослідження "Супутника V"

Згідно з даними вчених, уже після першої дози ефективність проти помірного або важкого перебігу COVID-19 становить 73,6%.

На сайті авторитетного міжнародного медичного журналу "Lancet", що публікує результати наукових досліджень, з'явився матеріал, присвячений попереднім результатам третьої, завершальної фази випробувань російської вакцини "Супутник V".

Варто враховувати, що на сайті журналу наведено препринт матеріалу, який ще не друкувався в журналі і не проходив відповідної перевірки, що втім, не привід проігнорувати повідомлення дослідників з РФ.

Зокрема, за даними російських вчених, які проводили завершальну фазу випробувань препарату, ефективність вакцини "Супутник V" перевищила 91% при "мінімальних побічних ефектах".

Як зазначено в матеріалі, дослідження проходило з 7 вересня по 24 листопада 2020 року у 25 лікарнях Москви, і контролювалося московським відділенням голландської контрактної дослідницької організації "Crocus Medical", система контролю і моніторингу якої відповідає всім світовим стандартам.

"Проміжний аналіз ефективності, заснований на даних рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного дослідження 19 866 добровольців (з них 14 964 отримали вакцину і 4 902 плацебо), яким були введені обидві дози вакцини "Супутник V" з різницею в 21 день, продемонстрував її ефективність проти коронавірусу на рівні 91,6%", — цитує статтю Російський фонд прямих інвестицій, що займається просуванням вакцини.

При цьому, навіть при введенні тільки однієї — першої дози вакцини — на 15-21 день після процедури "її ефективність проти помірного або важкого перебігу COVID-19 становить 73,6%".

Як повідомляється в матеріалі, серед усіх, майже 20 тисяч протестованих, лише в деяких випадках спостерігалися "рідкісні небажані явища". Зокрема, вакцинація тестової групи "не призвела до серйозних ускладнень і побічних ефектів", і в більшості випадків їхній прояв супроводжувався легкими симптомами грипу, болем у місці ін'єкції, слабкістю або зниженням у випробуваного тиску на нетривалий час.

При цьому уточнюється, що наразі "важко оцінити реальну тривалість захисту, яку дає вакцина", а самі дослідження будуть продовжені, щоб у цілому охопити 40 тисяч учасників.

Нагадаємо: на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19. Зокрема, про її початок повідомили в понеділок, 1 лютого місцева "влада", що рішуче заперечує в Російському фонді прямих інвестицій.