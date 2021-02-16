Сім вакцинацій на тиждень. Чому замість перших щеплень міністр Степанов провів брифінг

Перші щеплення від COVID-19 українцям повинні були зробити 16 лютого, але щось пішло не так. Фокус розбирався, що відбувається з щепленнями від коронавірусу в Україні.

До середини лютого в Україні повинні були прибути перші партії вакцин від коронавірусу, а сам процес вакцинації повинен був початися відразу після цього. Відповідну заява міністра охорони здоровʼя Максима Степанова прозвучала 5 лютого у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

[ + – ] Степанов починає говорити про вакцини приблизно на 20-й хвилині

"Що стосується вакцинації. Ми плануємо почати відразу після 15 лютого. У нас буде не менше 3-4 різних виробників вакцин. Така ситуація відбувається майже у всіх країнах світу", — заявив голова відомства.

Очікувалося прибуття вакцини індійського виробництва AstraZeneca, купленої за домовленостями з виробником через посередника, а також вакцини Pfizer, але вже по безкоштовній програмі COVAX.

Замість старту вакцинації — брифінг голови МОЗ

Почати безпосередньо вакцинацію планували вже у вівторок, 16 лютого. Але замість неї Степанов у цей день скликав черговий брифінг, на якому заявив, що в уряду "була впевненість, що вакцина повинна бути до 15 лютого". Але щось пішло не так.

[ + – ] Голова МОЗ пояснює, чому не почалася вакцинація

"Як формувалася ця впевненість? По-перше, за укладеними договорами між Україною та виробниками вакцин, де чітко в нас передбачено кількість і терміни постачання. Відповідно до укладених договорів, мільйон доз вакцин ми очікуємо в лютому, мільйон доз вакцин ми очікуємо в березні, — сказав міністр. — Більше того, з цього мільйону, який ми повинні отримати в лютому, у нас була впевненість, що вона буде поставлена до 15 числа і відразу ми почнемо вакцинацію. Виникли певні технічні проблеми логістичного характеру", — зазначив Степанов .

Якщо підсумувати його слова, партія вакцини від компанії AstraZeneca не надійшла через технічні труднощі, а вакцини Pfizer — з причин бюрократичних. Але міністр оптимістично зазначив, що вирішитися ці проблеми повинні протягом декількох днів, і перше щеплення в Україні, ймовірно, зроблять уже на цьому тижні.

Як буде проходити вакцинація в Україні?

Голова відомства уточнив, що національний план вакцинації вже затверджений. Уся мобільна інфраструктура і списки медпрацівників, яким першим зроблять щеплення, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, готові.

У цілому уряд має намір провести вакцинацію в пʼять етапів :

перший — вакцинація медиків, які працюють безпосередньо з коронавірусними пацієнтами, людей у будинках для літніх людей та працівників дошкільних установ (близько 367 тисяч чоловік);

другий — вакцинація інших медиків, людей похилого віку і працівників соціальних служб (близько 2,5 мільйона чоловік);

третій — вакцинація людей старше 65 років, учителів, працівників правоохоронних органів та рятувальників (близько 7,2 мільйона чоловік);

четвертий — вакцинація людей у віці від 60 років, а також дорослих із супутніми захворюваннями і людей з груп ризику (близько 11 мільйонів чоловік);

пʼятий — вакцинація інших категорій населення, які не входять до зазначених вище груп (близько 13 мільйонів чоловік).

У МОЗ стверджують, що записуватися на щеплення громадяни можуть почати вже 1 березня 2021 року. За словами Віктора Ляшка, доступ до запису на щеплення буде відкритий як для тих, хто входить до групи ризику, так і для всіх інших. Зробити це можна буде трьома способами:

на сайті, який МОЗ обіцяє запустити незабаром;

у сімейного лікаря;

за номером телефону: 0 800 60 20 19 (гаряча лінія МОЗ).

Половину населення — або трохи більше 20 мільйонів чоловік, які входять до групи ризику, — планують вакцинувати до березня 2022 року. Міністерство охорони здоровʼя розділило вразливих до COVID-19 громадян на десять категорій, найчисленніша з них — люди старше 60 років.

[ + – ] Щеплення "за категоріями" Фото: прес-служба МОЗ

Займатися безпосередньо вакцинацією будуть мобільні групи. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, їх було створено 600 одиниць.

"Уже зараз сформовано близько 600 мобільних груп, які будуть займатися саме вакцинацією. Вони сформовані в основному на базі сімейних лікарів. З ними МОЗ спільно з департаментами охорони здоровʼя кожної області відпрацювали весь механізм: як вони їдуть, вакцинують, і хто ці люди, яких вакцинують", — пояснив заступник керівника ОП.

За його словами, на першому етапі будуть вакцинуватися лікарі, що працюють з хворими на COVID-19. Тобто мобільні групи будуть приїжджати в лікарні і робити щеплення персоналу.

"Вони будуть їздити 20 днів, адже термін між першою вакцинацією і другою — саме 20 днів. Усе розраховано так, щоб вони по області проходили за 20 днів усіх людей, яких повинні вакцинувати, а далі та ж група йде і проводить другу вакцинацію", — пояснив Тимошенко.

Крім вакцини від компаній AstraZeneсa і Pfizer, які не приїхали в Україну в призначений термін, держава має намір купити вакцину Sinovac — вона, за словами Максима Степанова, почне надходити в країну протягом березня. Робити щеплення українцям будуть і американської вакциною NovaVax, виробленою за ліцензією в Індії. Усього цієї вакцини й AstraZeneсa, за домовленістю з виробниками, в Україну надійде 12 мільйонів доз. Скільки якої вакцини від кожного виробника — невідомо.

Що відбувається в інших країнах?

У США і країнах Європейського Союзу прищеплювати людей від COVID-19 почали ще в кінці минулого року. Ще до початку вакцинації багаті країни викупили більшу частину препаратів Pfizer і Moderna.

Так, наприклад, за даними BBC, Moderna в першому кварталі 2021 року планує виготовити 100-125 мільйонів доз вакцини, з яких 100 мільйонів буде розпродано США.

У грудні минулого року організація Amnesty International писала таке: "67 країн з низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього ризикують залишитися позаду, оскільки багаті країни рухаються по шляху порятунку від цієї пандемії. Пʼятеро з 67 — Кенія, Мʼянма, Нігерія, Пакистан і Україна — зареєстрували майже 1,5 мільйона випадків захворювання".

Багатьом країнам залишається покладатися на міжнародну ініціативу COVAX, яка безкоштовно розподіляє вакцини по небагатих країнах і підтримується Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

І в той же час щеплення вже почали робити жителям Албанії і Марокко. Більше того, як пише видання "СІНЬХУА Новини", пожертвувана Китаєм вакцина 16 лютого прибула в Зімбабве.

Вакцинація почалася також і в Росії — російським препаратом "Супутник V", який позитивно оцінили медичним журналом The Lancet. Його виробництво навіть хотіли налагодити в Україні — на харківському заводі "Біолік". Компанія подала заявку на реєстрацію вакцини в Державний експертний центр, проте її відхилили.

Чи дійсно справа в "технічних труднощах"?

Разом з тим, 10 лютого в Національному антикорупційному бюро України заявили, що відкрито кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем при закупівлі вакцин від коронавірусу Міністерством охорони здоровʼя і, зокрема, міністром Максимом Степановим.

У НАБУ зазначають, що приводом для початку розслідування став той факт, що профільне держпідприємство "Медичні закупівлі" вело переговори щодо придбання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovacпо ціною $ 3 за дозу. Сторони перебували на фінальному етапі переговорів, проте голова МОЗ Степанов "у ручному режимі" зупинив цей процес і передав його приватній фірмі-посереднику, яка закупить цей же препарат за ціною $ 17,85 за дозу.

Уже 16 лютого Степанов заявив, що "Україна втрачає довіру виробників вакцин, через подібні інформаційні атаки, які руйнують репутацію нашої держави".

За його словами, через них МОЗ уже почав отримувати від компаній-виробників вакцин відмови від співпраці. Він зазначив, що такі заяви НАБУ — "замах на зрив кампанії вакцинації в Україні".

"Відбувається замах на зрив кампанії вакцинації в Україні. Це, в свою чергу, відкриває прямий шлях для постачання російської вакцини" Супутник-V ", — сказав Степанов.

[ + – ] Заява МОЗ — скріншот Фото: Скриншот

При цьому міністр у своїй заяві підкреслив, що вважає неприпустимим використання в Україні вакцини, яка виготовлена державою-агресором.

Нагадаємо, що раніше Євросоюз дозволив польській стороні перепродати Україні 1,2 мільйон доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Також в Україні зʼявиться онлайн-карта, яка буде показувати попит на вакцину в регіонах.

З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 1 276 618 осіб. Одужали 1 122 968 осіб 24 542 особи померли.