Возможные махинации с вакцинами: НАБУ начало расследование против главы Минздрава Степанова

Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.

Национальное антикоррупционною бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование касательно возможных злоупотреблений служебным положением при закупке вакцин от коронавируса Министерством здравоохранения и, в частности, министром Максимом Степановым. Об этом сообщили представители Совета общественного контроля НАБУ.

Информацию о том, что это расследование началось, подтвердил и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук во время брифинга.

Совет общественного контроля НАБУ проинформировал, что поводом для начала расследования стал тот факт, что профильное госпредприятие "Медицинские закупки" вело переговоры касательно приобретения вакцины от коронавируса китайской компании Sinovacпо цене $3 за дозу. Стороны находились на финальном этапе переговоров, однако глава Минздрава Степанов "в ручном режиме" остановил этот процесс и передал его частной фирме-посреднику, которая закупит этот же препарат по цене $17,85 за дозу.

В Совете отметили, что такая стоимость является "едва ли не самой высокой в мире", хотя эффективность препарата вызывает сомнения. В частности, одни из последних его испытаний в Бразилии показали эффективность на уровне 50,4%, а тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности.

Представители Совета сообщили, что НАБУ начало расследование этой истории именно после их обращения. Предварительная правовая квалификация дела — "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 2, ст. 364 Уголовного Кодекса).

Напомним, ранее Степанов заявлял, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в стране создадут специальный коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса.