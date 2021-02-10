Можливі махінації з вакцинами: НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Степанова

МОЗ хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупки" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $3/доза.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало досудове розслідування щодо можливих зловживань службовим становищем при закупівлі вакцин від коронавірусу Міністерством охорони здоров'я і, зокрема, міністром Максимом Степановим. Про це повідомили представники Ради громадського контролю НАБУ.

Інформацію про те, що це розслідування почалося, підтвердив і в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук під час брифінгу.

Рада громадського контролю НАБУ поінформувала, що приводом для початку розслідування став той факт, що профільне держпідприємство "Медичні закупівлі" вело переговори щодо придбання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac ціною $3 за дозу. Сторони перебували на фінальному етапі переговорів, проте голова МОЗ Степанов "в ручному режимі" зупинив цей процес і передав його приватній фірмі-посереднику, яка закупить цей же препарат за ціною $17,85 за дозу.

У Раді зазначили, що така вартість є "чи не найвищою у світі", хоча ефективність препарату викликає сумніви. Зокрема, одні з останніх його випробувань в Бразилії показали ефективність на рівні 50,4%, а тестування цієї ж вакцини в Індонезії показало 65,3% її ефективності.

Представники Ради повідомили, що НАБУ почало розслідування цієї історії саме після їх звернення. Попередня правова кваліфікація справи — "зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" (ч. 2, ст. 364 Кримінального Кодексу).

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в понеділок, 15 лютого.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в країні створять спеціальний комунікаційний центр, який інформуватиме населення про вакцинацію від коронавірусу.