Степанов полетів до Індії: обіцяє проконтролювати відправлення вакцини в Україну

Голова МОЗ заявив, що летить домовлятися про додаткові обсяги вакцини з виробником Serum Institute Of India, оскільки пандемія буде світовою проблемою наступних років.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії на переговори з виробником вакцин — Serum Institute Of India. Про це сам голова МОЗ написав вночі в п'ятницю, 19 лютого, у себе у Facebook.

"Через 17 годин буду в пункті призначення — Пуне. Готуємося до перемовин з найбільшим постачальником вакцин у світі — Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою наступних кількох років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз", — написав міністр.

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За його словами, основне завдання візиту — до 12 мільйонів доз, постачання яких уже заплановане в контрактах, додати додаткові обсяги Oxford/AstraZeneca та NovaVax у 2021-2022 роках.

Степанов пообіцяв особисто проконтролювати відправлення першої партії вакцини в Україні.

"Важливість вантажу зобов'язує", — додав голова МОЗ.

Примітно, що перші партії вакцин у міністерстві очікували ще до 15 лютого, проте постачання так і не відбулося. За словами Степанова, причиною зриву стали "технічні" і "бюрократичні" труднощі.

Пізніше голова МОЗ стверджував, що вакцинація почнеться "до кінця цього тижня", приїде вакцина від AstraZeneca.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль називає причиною затримки вакцини — дефіцит у всьому світі.

Фокус розбирався в тому, чому замість перших щеплень міністр Степанов провів брифінг.

Зазначимо, що 12 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні сформували 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією. За його словами, на першому етапі будуть вакцинувати лише медиків, які працюють з хворими на COVID-19 з опорних лікарень. Мобільні групи приїжджатимуть у лікарні і робитимуть щеплення персоналу.

Нагадаємо: на початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $ 17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $ 3/доза.

Сам Степанов заявив, що через подібні "нападки" Україна втрачає довіру у виробників вакцин.