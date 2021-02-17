Вакцинация в Украине: Степанов рассказал, когда ждать прививку от AstraZeneca

Главы Минздрава уверяет, что вакцинация начнется уже на этой неделе. При этом точную дату он назвать не смог, сославшись на нерешенные вопросы логистики.

Вакцинация в Украине при помощи препарата компании AstraZeneca, по словам главы Минздрава Максима Степанова, начнется уже до конца текущей недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Он заверил, что Украина полностью готова к вакцинации и есть четкий план.

"На первом этапе вакцинации мы будем вакцинировать 367 тысяч, она будет проходить при помощи мобильных бригад. Всего в стране 572 бригады, которые обучены, понимают, каким образом вакцинировать, понимают, как вакцинировать Pfizer, так как там есть особенности, понимают, как вакцинировать AstraZeneca. На втором этапе присоединяются уже непосредственно кабинеты прививок, которых 4250. Определены пункты прививок на базе центров первичной помощи. Вопрос обучения людей – уже вопрос нескольких часов", — говорит министр.

По его словам, для хранения вакцины Pfizer в районах и областях не нужны специальные холодильники.

"Они не нужны на уровне областей или районов, потому что эта вакцина может 5 суток использоваться после того, как разморозится. Весь этот алгоритм полностью отработан, что она хранится на центральном уровне, а потом конкретные дозы под конкретных людей везутся", — сообщил Степанов.

По словам министра, на первом и втором этапе массовой вакцинации от коронавируса будут привиты врачи и люди в домах престарелых.

"На первом этапе кроме группы риска по профессиональному признаку у нас еще есть те граждане, которые пребывают в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых, мы их будем вакцинировать на первом этапе. На втором этапе, где предусмотрена вакцинация около 2,5 млн граждан, мы уже говорим о вакцинации, в том числе граждан старше 80 лет, их 1 млн 16 тысяч. Исходя из графика поставок, мы точно знаем, что второй этап сможем начать уже в марте", — сказал Степанов.

Сама вакцинация в Украине, уверяет чиновник, "точно начнется" в феврале.

"Гарантированно, я в этом уверен. По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина, и на следующий день мы начинаем… Первое, чем мы начнем вакцинироваться – это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии… До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин – Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем, завтра начнутся первые зарегистрированные вакцины для экстренного использования, как это предусмотрено законодательством", — заявил министр.

Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.

Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немножечко задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

В начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.