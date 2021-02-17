Вакцинація в Україні: Степанов розповів, коли чекати щеплення від AstraZeneca

Голова МОЗ запевняє, що вакцинація розпочнеться вже на цьому тижні. При цьому точну дату він назвати не зміг, пославшись на невирішені питання логістики.

Вакцинація в Україні за допомогою препарату компанії AstraZeneca, за словами голови МОЗ Максима Степанова, почнеться вже до кінця поточного тижня. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він запевнив, що Україна повністю готова до вакцинації і має чіткий план.

"На першому етапі вакцинації ми вакцинуватимемо 367 тисяч, вона проходитиме за допомогою мобільних бригад. Всього в країні 572 бригади, які навчені, розуміють, яким чином вакцинувати, розуміють, як вакцинувати Pfizer, оскільки там є особливості, розуміють, як вакцинувати AstraZeneca. На другому етапі приєднуються вже безпосередньо кабінети щеплень, яких 4250. Визначено пункти щеплень на базі центрів первинної допомоги. Питання навчання людей — вже питання декількох годин", — говорить міністр.

За його словами, для зберігання вакцини Pfizer в районах і областях не потрібні спеціальні холодильники.

"Вони не потрібні на рівні областей чи районів, тому що ця вакцина може 5 діб використовуватися після того, як розморозиться. Весь цей алгоритм повністю відпрацьований, вона зберігається на центральному рівні, а потім конкретні дози під конкретних людей везуть", — повідомив Степанов .

За словами міністра, на першому і другому етапі масової вакцинації від коронавірусу будуть щеплені лікарі і люди в будинках для людей похилого віку.

"На першому етапі крім групи ризику за професійною ознакою у нас ще є ті громадяни, які перебувають в спеціалізованих установах, інтернатах, будинках для людей похилого віку, ми їх вакцинуватимемо на першому етапі. На другому етапі, де передбачена вакцинація близько 2,5 млн громадян, ми вже говоримо про вакцинацію, зокрема громадян старше 80 років, їх 1 млн 16 тисяч. Виходячи з графіка постачань, ми точно знаємо, що другий етап зможемо почати вже у березні", — сказав Степанов.

Сама вакцинація в Україні, запевняє чиновник, "точно почнеться" в лютому.

"Гарантовано, я в цьому впевнений. З приводу конкретної дати можу сказати: приїжджає вакцина, і наступного дня ми починаємо... Перше, ніж ми почнемо вакцинуватися — це саме вакцина AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute в Індії... До кінця тижня вона повинна бути вже в Україні. Там вирішуються питання логістики, відвантаження безпосередньо з Індії, фрахт літака та інше. Ми справді отримали всі документи на реєстрацію вакцин — Pfizer, AstraZeneca і Sinovac. Думаю, ми досить швидко зареєструємо, завтра почнуться перші зареєстровані вакцини для екстреного використання, як це передбачено законодавством", — заявив міністр.

Нагадаємо, 16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.

Раніше Степанов повідомив, що поставки вакцин "трішечки затримуються". Водночас він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україні "16-18 лютого".

На початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $3/доза.