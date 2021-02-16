"Возникли сложности": Степанов назвал новую дату начала вакцинации (видео)

По словам главы Минздрава, начало вакцинации отложили из-за сложностей "логистического и бюрократического" характера.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться на следующей неделе. Об этом Степанов сообщил во время американо-украинского делового совета.

По его словам, начало вакцинации отложили из-за сложностей "логистического и бюрократического" характера.

"Мы ожидали вакцину уже в середине февраля. Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию, исходя из подписанных документов… Но возникли трудности логистического и бюрократического характера", – сказал он.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немножечко задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

12 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировали 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. По его словам, на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 с опорных больницах. Мобильные группы приезжать в больницы и делать прививки персонала.

Напомним, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.