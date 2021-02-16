"Виникли складнощі": Степанов назвав нову дату початку вакцинації (відео)

За словами голови МОЗ, початок вакцинації відклали через складнощі "логістичного та бюрократичного" характеру.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися наступного тижня. Про це Степанов повідомив під час американо-української ділової ради.

За його словами, початок вакцинації відклали через складнощі "логістичного та бюрократичного" характеру.

"Ми очікували вакцину вже в середині лютого. Ми розраховували, що почнемо вакцинацію, виходячи з підписаних документів… Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру", — сказав він.

Нагадаємо: раніше Степанов повідомив, що постачання вакцин "трішечки затримуються". У той же час він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україні "16-18 лютого".

12 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні сформували 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією. За його словами, на першому етапі будуть вакцинувати лише медиків, які працюють з хворими на COVID-19 з опорних лікарень. Мобільні групи приїжджатимуть у лікарні і робитимуть щеплення персоналу.

Нагадаємо: на початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоровʼя хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $ 17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $ 3/доза.