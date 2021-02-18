Шмыгаль рассказал, почему в Украине до сих пор не началась вакцинация от COVID-19

По словам премьера, Украина якобы "сделала все, что от нее требовалось", однако в мире наблюдается "дефицит вакцин".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Евросоюза заявил, что Украина со своей стороны якобы сделала все необходимое для того, чтобы обеспечить население вакцинами. Об этом рассказывается на сайте Кабмина.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова — это смещение сроков поставок вакцин", — сказал Шмыгаль.

Также во время встречи с послами глава премьер-министр поблагодарил ЕС за финансирование проекта COVAX, по которому Украина может получить партию вакцин в размере 117 тыс. доз в феврале и 8 млн доз в течение 2021 года.

Отметим, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов обещал, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует с 15 февраля. Однако этого так и не произошло, и 17 февраля нардеп Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции "слуги" решили, что Степанов должен будет понести персональную ответственность и отправиться в отставку, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса.

В тот же день, 17 февраля, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Минздрав не вложился в сроки, которые были оговорены касательно вакцинации. Парламентарий пригрозил, что если вакцинация в Украине не начнется до конца недели, то Степанова отправят в отставку.

16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.