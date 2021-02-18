Шмигаль розповів, чому в Україні досі не почалася вакцинація від COVID-19

За словами прем'єра, Україна нібито "зробила все, що від неї вимагалося", проте у світі спостерігається "дефіцит вакцин".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Євросоюзу заявив, що Україна зі свого боку нібито зробила все необхідне для того, щоб забезпечити населення вакцинами. Про це розповідається на сайті Кабміну.

"У нас укладено досить контрактів з виробниками, щоб всі охочі могли вакцинуватися, і сплачені відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Всі зазначають, що проблема однакова — це зміщення термінів поставок вакцин", — сказав Шмигаль.

Також під час зустрічі з послами прем'єр-міністр подякував ЄС за фінансування проекту COVAX, за яким Україна може отримати партію вакцин обсягом 117 тис доз в лютому і 8 млн доз протягом 2021 року.

Зазначимо, раніше голова МОЗ України Максим Степанов обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартує з 15 лютого. Однак цього так і не відбулося, і 17 лютого нардеп Ірина Верещук заявила, що на засіданні фракції "слуги" вирішили, що Степанов повинен буде понести персональну відповідальність і відправитися у відставку, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавірусу.

Того ж дня, 17 лютого, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що Міністерство охорони здоров'я не вклався в терміни, які були обумовлені щодо вакцинації. Парламентарій пригрозив, що якщо вакцинація в Україні не почнеться до кінця тижня, то Степанова відправлять у відставку.

16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.