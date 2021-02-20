Ляшко назвал семь областей, которые первыми получат вакцину от коронавируса

Главный санврач утверждает, что в стране все готово к вакцинации, недостает только самих вакцин.

Украина готова к прибытию вакцин любого типа и в любом количестве, поскольку вся внутриобластная логистика уже согласована, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в Минздраве провели селекторное совещание с областными складами для вакцины, где обсудили особенности учета и отпуска иммунобиологических препаратов.

В первый день по прибытии вакцины в Украину ее 11 машинами развезут в семь областей: Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую, а также доставят в Киев. Остальные регионы получат препараты на следующий день.

Ляшко добавил, что в воскресенье, 21 февраля, лично посетит Черниговскую область, чтобы убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми.

"Поскольку медицинские работники будут задействованы в течение всей прививочной кампании, то Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договора с четко определенными медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации от COVID-19, и платить им за предоставленные услуги", – подчеркнул главный санврач Украины, сославшись на отдельный пакет вакцинации от COVID-19 в Программе медицинских гарантий на 2021 год.

Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Чиновник уточнил, что в первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации работы НСЗУ будет выплачивать 8 тыс. грн на одну мобильную команду медиков.

"Далее медицинское учреждение будет получать доплату за фактическое количество провакцинированных человек — 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн – за вторую", – пояснил Ляшко.

Данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения, и только на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать фактически предоставленные услуги.

В конце января в Минздраве уверяли, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется ориентировочно 15 февраля. Однако в назначенный день ничего не произошло, поскольку вакцина в страну еще не поступила. Министр здравоохранения Максим Степанов позже объяснил, почему это произошло.

"15 февраля — это дата, которую я называл, исходя из тех предварительных договоренностей о поставках вакцин. Но сейчас эти поставки немножечко задерживаются. Сейчас продолжаются технические моменты касательно логистики отправки вакцины", – заявил он.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что Степанова могут отправить в отставку, если до конца февраля в Украине не начнется вакцинация населения от коронавируса.

В начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.