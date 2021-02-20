Ляшко назвав сім областей, які першими отримають вакцину від коронавіруса

До вакцинації, за словами головного санлікаря, готові всі і все, залишилося дочекатися власне препарати.

Україна готова до прибуття вакцин будь-якого типу і в будь-якій кількості, оскільки вся внутрішньообласна логістика вже узгоджена, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я провели селекторну нараду з обласними складами для вакцини, де обговорили особливості обліку та відпуску імунобіологічних препаратів.

У перший день після прибуття вакцини в Україну її 11 машинами розвезуть у сім областей: Київську, Житомирську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку, а також доставлять до Києва. Решта регіонів отримають препарати наступного дня.

Ляшко додав, що в неділю, 21 лютого, особисто відвідає Чернігівську область, щоб переконатися в готовності складу, мобільної бригади та лікарні, співробітників якої вакцинуватимуть першими.

"Оскільки медичні працівники будуть задіяні протягом всієї вакцинальної кампанії, то Національна служба здоров'я України (НСЗУ) укладатиме договори з чітко визначеними медзакладами, які відповідають всім вимогам для проведення вакцинації від COVID-19, і платити їм за надані послуги", — підкреслив головний санлікар України, посилаючись на окремий пакет вакцинації від COVID-19 у Програмі медичних гарантій на 2021 рік.

Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Чиновник уточнив, що в перший місяць для забезпечення готовності до проведення вакцинації роботи НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн на одну мобільну команду медиків.

"Далі медичний заклад отримуватиме доплату за фактичну кількість провакцинованих осіб — 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн — за другу", — пояснив Ляшко.

Дані про вакцинацію будуть вноситися в електронну систему охорони здоров'я, і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ оплачуватиме фактично надані послуги.

Наприкінці січня в Міністерстві охорони здоров'я запевняли, що вакцинація від коронавируса в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого. Однак у призначений день нічого не сталося, оскільки вакцина в країну ще не надійшла. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пізніше пояснив, чому це сталося.

"15 лютого — це дата, яку я називав, виходячи з тих попередніх домовленостей про постачання вакцин. Але зараз ці поставки трішечки затримуються. Зараз тривають технічні моменти щодо логістики відправки вакцини", — заявив він.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук повідомила, що Степанова можуть відправити у відставку, якщо до кінця лютого в Україні не почнеться вакцинація населення від коронавируса.

На початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $ 17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" проводило перемовини щодо її закупівлі за ціною $ 3/доза.