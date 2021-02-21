Украина договорилась о поставке 500 тыс. доз вакцины "индийской" CoviShield

Вакцина CoviShield производится по лицензии британской вакцины AstraZeneca, и к ней есть вопросы.

Украина станет одной из первой стран в мире, которая получит 500 тысяч доз вакцины от индийской компании CoviShield. Об этом сообщило посольство Индии в Украине.

Вакцина CoviShield производится по лицензии AstraZeneca Серумским институтом Индии. Сообщается, что этой партией в Украине сможет начаться массовая вакцинация в стране. О поставках CoviShield в Украину, по данным посольства, попросил лично президент Украины Владимир Зеленский. А представлял украинскую сторону на переговорах министр Максим Степанов.

На данный момент в Индии есть две вакцины, которым дали разрешение на экстренное использование в стране. Одна из них CoviShield, а вторая вакцина — Covaxin.

По данным BBC, которые приводят заявление All India Drug Action Network, к эффективности CoviShield есть вопросы, так как в Индии не завершилось промежуточное исследование эффективности вакцины. Данное исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

[ + – ] Вакцина CovShield Фото: Посольство Индии в Украине

Но эксперты считают, что нет никаких оснований подозревать, что вакцина может быть неэффективной, ведь она прошла клинические испытания на разных группах людей ранее. В ноябре был завершен этап, который показал эффективность индийского аналога на уровне 70%, как и у британского аналога AstraZeneca. Об этом пишет the bmj.

В Институте 14 января озвучивали планы о проведении недостающего исследования в феврале нынешнего года

Напомним, министр охраны здоровья Максим Степанов в пятницу (19 февраля) улетал в Индию за поставками вакцины в Украину. А главный санитарный врач Украины Олег Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой.

Фокус разбирался, почему вместо первых прививок министр Степанов провел брифинг.

Примечательно, что первые партии вакцин в министерстве ожидали еще до 15 февраля, однако поставка так и не состоялась. По словам Степанова, причиной срыва стали "технические" и "бюрократические" трудности.

Позже глава МОЗ утверждал, что вакцина начнется "до конца этой недели", приедет вакцина от AstraZeneca.