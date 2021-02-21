Україна домовилася про постачання 500 тис. доз вакцини "індійської" CoviShield

Вакцина CoviShield виробляється за ліцензією британської вакцини AstraZeneca, і до неї є питання.

Україна стане однією з перших країн у світі, яка отримає 500 тисяч доз вакцини від індійської компанії CoviShield. Про це повідомило посольство Індії в Україні.

Вакцина CoviShield виробляється за ліцензією AstraZeneca Серумським інститутом Індії. Повідомляється, що цією партією в Україні зможе початися масова вакцинація в країні. Про постачання CoviShield в Україні, за даними посольства, попросив особисто президент України Володимир Зеленський. А представляв українську сторону на переговорах міністр Максим Степанов.

На цей момент в Індії є дві вакцини, яким видали дозвіл на екстрене використання в країні. Одна з них CoviShield, а друга вакцина — Covaxin.

За даними BBC, які наводять заяву All India Drug Action Network, до ефективності CoviShield є питання, бо в Індії не завершилося проміжне дослідження ефективності вакцини. Дане дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних щодо ефективності, безпечності та того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.

[ + – ] вакцина CovShield Фото: Консульство Індії в Україні

Але експерти вважають, що немає ніяких підстав підозрювати, що вакцина може бути неефективною, адже вона пройшла клінічні випробування на різних групах людей раніше. У листопаді завершився етап, який показав ефективність індійського аналога на рівні 70%, як і у британського аналога AstraZeneca. Про це пише the bmj.

В Інституті 14 січня озвучували плани про проведення відсутнього дослідження в лютому нинішнього року

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю (19 лютого) полетів до Індії задля постачання вакцини в Україну. А головний санітарний лікар України Олег Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде першою.

Фокус розбирався, чому замість перших щеплень міністр Степанов провів брифінг.

Примітно, що перші партії вакцин в міністерстві очікували ще до 15 лютого, проте постачання так і не відбулося. За словами Степанова, причиною зриву стали "технічні" і "бюрократичні" труднощі.

Пізніше глава МОЗ стверджував, що вакцина почнеться "до кінця цього тижня", приїде вакцина від AstraZeneca.