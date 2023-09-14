Заволодів 450 млн грн: ВАСК заочно арештував ексміністра Степанова, — САП (відео)

Колишнього очільника МОЗ підозрюють у причетності до оборудок у трьох напрямах — крадіжка державних коштів, відмивання грошей та заробіток на інтелектуальній власності. Наразі Степанов, за інформацією ЗМІ, перебуває за кордоном.

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13 вересня Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, якого підозрюють у заволодінні понад 450 мільйонів гривень, які належали державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна". Про це повідомили в пресслужбі САП у Telegram.

"Суд погодився з доводами прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йшлося в повідомленні.

У САП не назвали ім'я високопосадовця, проте журналіст Олег Новіков повідомив, що мова йде про колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Також він зазначив, що раніше ВАКС відправив Сергія Ферлія, керівника департаменту "Поліграфкомбінату", відповідального за міжнародні угоди, під цілодобовий домашній арешт. Він єдиний зі злочинної схеми, хто наразі перебуває в Україні.

У чому підозрюють Максима Степанова

21 липня у НАБУ та САП розповіли про злочинну схему, у якій міг бути задіяний ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов. Слідство підозрює його у причетності до оборудок у трьох напрямах — крадіжка державних коштів, відмивання грошей та заробіток на інтелектуальній власності.

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) розповіли про злочинну схему, завдяки якій ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов та його спільники "заробили" 450 млн грн. Крім того, ексміністр був долучений ще до двох оборудок: відмивання коштів та заробіток на інтелектуальній власності.

В Україні діяло угрупування з п'яти осіб — троє з України, двоє — з Естонії. Зокрема, мова йде про Максима Степанова, який був директором ДП "Поліграфкомбінат "Україна", начальника одного з відділів поліграфічного комбінату, та ФОП-посередника. Тоді як з боку Естонії участь взяли двоє керівників компанії, яка брала участь у махінаціях.

Схема діяла протягом 2013-2016 років. Зокрема, керівники комбінату укладали угоду з естонською фірмою та замовляли постачання бланків українських документів. Виявлялося, що насправді бланки цією фірмою не випускалися, а купувалися в іншої компанії та перепродавалися в Україну, підвищуючи ціну в 4-6 разів. Також вважають, що Степанов міг бути справжнім власником естонської фірми, з якою співпрацював поліграфічний комбінат. Спільникам вдалося заволодіти 450 мільйонами гривень.

Крім цього, слідчі з'ясували, що Степанов продав 45% компанії іншій підконтрольній фірмі, в результаті отримав 1,35 млн доларів, задекларував їх та "відбілив". Також він отримував прибуток з інтелектуальної власності. Зокрема, підконтрольна йому компанія зареєструвала право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовувалися в українських документах. Посадовець отримував частину коштів, сплачених українцями за те чи інше посвідчення.

За даними журналіста Новікова, наразі Степанов перебуває за межами України. НАБУ оголосила йому підозру з двома статтями Кримінального кодексу — ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, покарання — від 7 до 12 років тюрми) та ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів, покарання — від 8 до 12 років тюрми). Чотирьом його спільникам інкримінують лише одну статтю — ч. 5 ст. 191.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Офіс президента поки не подаватиме до ВР законопроєкт, який надав би корупції у великих масштабах статусу державної зради. На відповідне рішення вплинули західні партнери, які вбачають спробу влади втрутитися в роботу НАБУ.