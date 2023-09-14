Завладел 450 млн грн: ВАСК заочно арестовал экс-министра Степанова, — САП (видео)

Бывшего главу Минздрава подозревают в причастности к сделкам в трех направлениях — кража государственных средств, отмывание денег и заработок на интеллектуальной собственности. Сейчас Степанов, по информации СМИ, находится за границей.

Related video

13 сентября Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, которого подозревают в завладении более 450 миллионов гривен, которые принадлежали государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина". Об этом сообщили в пресс-службе САП в Telegram.

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — говорилось в сообщении.

В САП не назвали имя высокопоставленного чиновника, однако журналист Олег Новиков сообщил, что речь идет о бывшем министре здравоохранения Максиме Степанове.

Также он отметил, что ранее ВАКС отправил Сергея Ферлия, руководителя департамента "Полиграфкомбината", ответственного за международные соглашения, под круглосуточный домашний арест. Он единственный из преступной схемы, кто сейчас находится в Украине.

В чем подозревают Максима Степанова

21 июля в НАБУ и САП рассказали о преступной схеме, в которой мог быть задействован экс-министр здравоохранения Максим Степанов. Следствие подозревает его в причастности к сделкам в трех направлениях — кража государственных средств, отмывание денег и заработок на интеллектуальной собственности.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали о преступной схеме, благодаря которой экс-министр здравоохранения Максим Степанов и его сообщники "заработали" 450 млн грн. Кроме того, экс-министр был приобщен еще к двум сделкам: отмывание средств и заработок на интеллектуальной собственности.

В Украине действовала группировка из пяти человек — трое из Украины, двое — из Эстонии. В частности, речь идет о Максиме Степанове, который был директором ГП "Полиграфкомбинат "Украина", начальнике одного из отделов полиграфического комбината, и ФЛП-посреднике. Тогда как со стороны Эстонии участие приняли двое руководителей компании, которая участвовала в махинациях.

Схема действовала в течение 2013-2016 годов. В частности, руководители комбината заключали соглашение с эстонской фирмой и заказывали поставки бланков украинских документов. Оказывалось, что на самом деле бланки этой фирмой не выпускались, а покупались у другой компании и перепродавались в Украину, повышая цену в 4-6 раз. Также считают, что Степанов мог быть настоящим владельцем эстонской фирмы, с которой сотрудничал полиграфический комбинат. Сообщникам удалось завладеть 450 миллионами гривен.

Кроме этого, следователи выяснили, что Степанов продал 45% компании другой подконтрольной фирме, в результате получил 1,35 млн долларов, задекларировал их и "отбелил". Также он получал прибыль с интеллектуальной собственности. В частности, подконтрольная ему компания зарегистрировала право интеллектуальной собственности на защитные элементы, которые использовались в украинских документах. Чиновник получал часть средств, уплаченных украинцами за то или иное удостоверение.

По данным журналиста Новикова, сейчас Степанов находится за пределами Украины. НАБУ объявила ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, наказание — от 7 до 12 лет тюрьмы) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств, наказание — от 8 до 12 лет тюрьмы). Четырем его сообщникам инкриминируют только одну статью — ч. 5 ст. 191.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Офис президента пока не будет подавать в ВР законопроект, который предоставил бы коррупции в больших масштабах статус государственной измены. На соответствующее решение повлияли западные партнеры, которые видят попытку власти вмешаться в работу НАБУ.