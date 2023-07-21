Схема на 450 млн грн и отмывание средств: в НАБУ разоблачили махинации экс-министра Степанова

Следствие подозревает причастность экс-министра здравоохранения к махинациям сразу в трех направлениях — кража государственных средств, отмывание денег и заработок на интеллектуальной собственности.

Related video

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали о преступной схеме, благодаря которой экс-министр здравоохранения Максим Степанов и его сообщники "заработали" 450 млн грн. Кроме того, экс-министр имеет отношение еще к двум махинациям: отмывание денег и заработок на интеллектуальной собственности. О деталях рассказали пресс-службы НАБУ и САП.

Стоит отметить, что обе институции не называют имя Максима Степанова. В сообщении фигурирует "чиновник", который некоторое время был директором ГП "Полиграфкомбинат "Украина". Однако СМИ и информация с портала Opendatabot утверждают, что речь идет именно о Степанове.

Согласно данным следствия, действовала преступная группировка из пяти человек — неназванный директор государственного предприятия и его сообщники. Трое — из Украины, двое — из Эстонии. Кроме директора, со стороны Украины к схеме присоединился начальник одного из отделов полиграфического комбината, а также ФЛП-посредник. Со стороны Эстонии — двое руководителей компании, которая участвовала в махинациях.

Преступная схема действовала с 2013 по 2016 год, утверждают следователи. Руководители комбината заключили соглашение с эстонской фирмой — заказали поставку бланков украинских документов, например, водительских удостоверений, ID-карт, паспортов. При этом бланки на самом деле этой фирмой не выпускались, а покупались у еще одной компании, а затем перепродавали в Украину, повысив цену в 4-6 раз.

Примечательно то, что Степанов, подозревают, был настоящим владельцем эстонской фирмы, с которой сотрудничал полиграфический комбинат. Журналист Александр Новиков указывает, что название этой компании — Inte Graph International FZ — и ею владеют отец и сын Ильенко, с которыми также якобы связан чиновник.

Благодаря "взаимовыгодному" сотрудничеству сообщники завладели 450 млн грн, говорится в сообщении правоохранителей. НАБУ также опубликовала схему, на которой показана связь между всеми фигурантами преступления и подконтрольными им компаниями.

Схема махинаций Максима Степанова

Кроме того, следователи обнаружили, что Степанов продал 45% компании другой подконтрольной фирме. За акции выторговал 1,35 млн долларов, задекларировал их и таким образом "отбелил". Из этой суммы 150 тыс. дол. осели на счетах лиц, приближенных к чиновнику.

Изобретательный директор комбината имел еще одно направление, с которого получал прибыль — интеллектуальная собственность. В частности, выяснилось: еще одна подконтрольная ему компания зарегистрировала право интеллектуальной собственности на защитные элементы, которые использовались в украинских документах. Таким образом каждый украинец, платя за получение тех или иных удостоверений, часть суммы отправлял в карман чиновнику. Эту схему, пишет журналист, прикрыли только в 2022 году по представлению НАБУ.

Максим Степанов — 48-летний украинский политик и предприниматель. Мужчина родился в Амурской области России, но получил образование и строил карьеру в Украине. За это время ему пришлось работать в компании "Нафтогаз", был налоговиком и помощником главы Одесской ОГА Николая Сердюка (во времена правления Януковича). С 2011 до 2016 гг. он возглавлял полиграфический комбинат "Украина". После Революции Достоинства Степанов назначен на должность главы Одесской ОГА — там он работал с января 2017 года по апрель 2019 года. Следующий этап карьеры — министр здравоохранения с марта 2020 года по май 2021 года.

Согласно данным журналиста Новикова, во время войны Степанов оказался за пределами Украины. Поэтому похоже, пока что он не сможет лично предстать перед украинским правосудием.

НАБУ объявила Степанову подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, наказание — от 7 до 12 лет тюрьмы) и ч. 3 ст. 209 (отмывание средств, наказание — от 8 до 12 лет тюрьмы). Четырем его сообщникам инкриминируют только одну статью — ч. 5 ст. 191.

Правоохранители также отметили, что дело удалось довести до конца благодаря сотрудничеству трех стран — Украины, Эстонии и Франции. В частности пресс-служба САП отметила, что для этого была создана совместная следственная группа.

Какую схему обогащения воплотил в жизнь эксминистр Максим Степанова

Напоминаем, по результатам расследования НАБУ подозрение получила нардеп Людмила Марченко и ее помощница. ВАКС решил, что помощница может выйти на свободу, заплатив залог около 50 тыс. грн.

Продолжается также расследование дела трех должностных лиц из Тернопольского облсовета и ОВА. Предполагают, что чиновники требовали 1,8 млн грн у местного предприятия, который владел объектом инфраструктуры. Задержание произошло "на горячем" — во время получения транша в 600 тыс. грн.